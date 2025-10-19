«Le PSG a chiffré» : La folie annoncée pour le transfert d'un crack !

Nouveau crack du football argentin, Franco Mastantuono est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Cet été, le milieu offensif a quitté River Plate pour signer avec les Merengue. Au grand dam du PSG. Le club de la capitale était également sur le coup pour Mastantuono et à Paris, on était prêt à miser gros sur lui visiblement.
Ayant désormais pour politique de recruter de jeunes talents en devenir, le PSG faisait les yeux doux à Franco Mastantuono. Entre le club de la capitale et le crack argentin alors à River Plate, l'affaire semblait même sur le point de se conclure. C'était sans compter sur le Real Madrid. Débarquée au dernier moment, la Casa Blanca a finalement réussi à chiper Mastantuono au nez et à la barbe du PSG pour un peu plus de 60M€.
« ? Le PSG, je peux te dire qu’ils ont chiffré »
Le PSG est donc ressorti perdant de son duel face au Real Madrid. Pourtant, pour Franco Mastantuono, le club de la capitale était prêt à faire quelques folies. En effet, pour Colinterterview, Romain Molina a expliqué : « Mastantuono ? Le PSG, je peux te dire qu’ils ont chiffré. Et ils n’ont pas été les seuls. D’ailleurs, c’était sorti que le PSG était à fond dessus. Mais qui ne voudrait pas de ce joueur ? Mais le gamin voulait aller au Real Madrid et le père n’a pas essayé de l’influencer. Ça, c’est très rare dans le milieu du football ».
« Le PSG ? C'est vrai qu'il y a eu des discussions »
Cet été, Franco Mastantuono était tout proche de signer au PSG. D'ailleurs, celui qui a finalement rejoint le Real Madrid avait confirmé l'intérêt des Parisiens, révélant : « Le PSG ? C'est vrai qu'il y a eu des discussions. J'ai apprécié la conversation avec Luis Enrique. Mais j'ai finalement choisi le Real Madrid. J'ai réalisé un rêve. Je n'imaginais pas un anniversaire de cette manière. Arriver dans un club comme Madrid, de cette grandeur, c'est un rêve, quelque chose d'unique ».