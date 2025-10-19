«Le PSG a chiffré» : La folie annoncée pour le transfert d'un crack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau crack du football argentin, Franco Mastantuono est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Cet été, le milieu offensif a quitté River Plate pour signer avec les Merengue. Au grand dam du PSG. Le club de la capitale était également sur le coup pour Mastantuono et à Paris, on était prêt à miser gros sur lui visiblement.

Ayant désormais pour politique de recruter de jeunes talents en devenir, le PSG faisait les yeux doux à Franco Mastantuono. Entre le club de la capitale et le crack argentin alors à River Plate, l'affaire semblait même sur le point de se conclure. C'était sans compter sur le Real Madrid. Débarquée au dernier moment, la Casa Blanca a finalement réussi à chiper Mastantuono au nez et à la barbe du PSG pour un peu plus de 60M€.

« ? Le PSG, je peux te dire qu’ils ont chiffré » Le PSG est donc ressorti perdant de son duel face au Real Madrid. Pourtant, pour Franco Mastantuono, le club de la capitale était prêt à faire quelques folies. En effet, pour Colinterterview, Romain Molina a expliqué : « Mastantuono ? Le PSG, je peux te dire qu’ils ont chiffré. Et ils n’ont pas été les seuls. D’ailleurs, c’était sorti que le PSG était à fond dessus. Mais qui ne voudrait pas de ce joueur ? Mais le gamin voulait aller au Real Madrid et le père n’a pas essayé de l’influencer. Ça, c’est très rare dans le milieu du football ».