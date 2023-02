Le PSG a bouclé sa signature, une vérité est dévoilée au grand jour

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Marco Verratti, l’idylle peut durer jusqu’à l’été 2026 comme l’atteste sa récente prolongation de contrat. Selon sa représentante Rafaela Pimenta, il est tout bonnement impossible pour l’Italien de jouer ailleurs.

L’histoire entre le PSG et Marco Verratti a débuté dans l’anonymat le plus complet à l’été 2012. Pour rappel, lors de l’intersaison en question, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Ezequiel Lavezzi, pour ne citer qu’eux, débarquaient en grande pompe au Paris Saint-Germain.

Marco Verratti a prolongé jusqu’en 2026

Alors âgé de 19 ans, Marco Verratti est devenu la coqueluche du Parc des princes et ses qualités ballon au pied ont mis toute la communauté parisienne d’accord. D’ailleurs, malgré un transfert avorté au FC Barcelone en 2016 et 2017, Verratti n’a jamais quitté le PSG et n’a cessé d’y prolonger son contrat comme ce fut le cas en décembre 2022, moment où il s’est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2026.

Messi, Neymar, Mbappé… La crise est totale au PSG https://t.co/9lihE5Jlze pic.twitter.com/dRoN8uWE1G — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

«Impossible de l'imaginer ailleurs»