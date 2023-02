Surprise, il lâche les stars du PSG

Pierrick Levallet

Au cours des dernières années, le PSG n'a pas vraiment retenu les jeunes joueurs de son centre de formation. Résultat, les pépites parisiennes s'épanouissent à l'étranger, à l'instar de Kingsley Coman au Bayern Munich. Presnel Kimpembe regretterait notamment le traitement réservé aux jeunes du PSG, auxquels il s'identifierait mieux qu'aux stars parisiennes.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG peine à retenir les jeunes joueurs issus de son centre de formation. Il faut dire que face à un effectif peuplé de stars, les cracks parisiens préfèrent aller voir ailleurs afin d’avoir du temps de jeu régulièrement et continuer à progresser. La liste est d’ailleurs plutôt longue, et certains s’avèrent même redoutables pour le PSG.

Les titis parisiens brillent loin du PSG

Buteur lors de la finale en 2020 et mardi dernier, Kingsley Coman (formé au PSG, parti en 2014) fait des merveilles au Bayern Munich. D’autres brillent également en Bundesliga, comme Christopher Nkunku et Moussa Diaby. Enfin, Xavi Simons semblent revivre au PSV Eindhoven depuis son arrivée libre l’été dernier. Et une star du PSG serait déçue de les voir s’épanouir ailleurs que dans la capitale.

Kimpembe regrette la position du PSG avec les jeunes