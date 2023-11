Le premier transfert de Benatia déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, Medhi Benatia serait nommé conseiller sportif de l’OM. Le Marocain sera notamment chargé de gérer les périodes de transfert et va donc rapidement se mettre au travail puisque le mercato d’hiver ouvrira ses portes le 1er janvier. Et le premier transfert de Benatia à l’OM pourrait bien être celui d’un ailier, la priorité du club phocéen cet hiver.

Le mercato d'hiver s'annonce mouvementé du côté de l'OM et ce sera surtout l'occasion de voir une petite nouveauté. En effet, Medhi Benatia va être nommé conseiller sportif du club et sera en charge du recrutement, c'est donc lui qui devra gérer le mercato d'hiver. Et selon Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , la première recrue du Marocain pourrait être un ailier, priorité de l'OM lors du mois de janvier.

L'OM veut un ailier cet hiver

« Benatia arrive, cela va s’activer sur le mercato hivernal. La volonté est de trouver un ailier. Si il y a une opportunité au poste d’attaquant pourquoi pas, mais je n’imagine pas une arrivée sans départ. Aubameyang a signé 3 ans et Vitinha est arrivé pour un gros montant. Un prêt cela reste hypothétique, là à mi novembre ce n’est pas dans les tuyaux… », lance le journaliste au micro de l’ After Marseille avant d'évoquer également la possible arrivée d'un avant-centre.

«Peut être que les dirigeants marseillais travaillent en secret sur le recrutement d’un attaquant»