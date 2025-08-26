Le Paris FC boucle deux transferts, la grande annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a annoncé Pierre Ferracci dimanche sur les ondes de RMC, le Paris FC va être actif lors de la dernière semaine du mercato estival. D’après les informations de Jérôme Rothen, un accord a été trouvé avec Brest pour le transfert de Pierre Lees-Melou et un arrière droit devrait également arriver demain ou après-demain.

Présent dans Bartoli Time sur RMC dimanche, Pierre Ferracci a fait le point sur la fin de mercato du Paris FC. Le président du club de la capitale a alors indiqué que trois ou quatre recrues étaient espérées, et la première devrait être Pierre Lees-Melou.

«Lees-Melou arrive au Paris FC» Les négociations ont repris avec Brest dans l’optique d’un transfert du milieu de terrain âgé de 32 ans, qui pourrait s’élever à 7M€, selon Ouest-France. D’après les informations de Jérôme Rothen, un accord a été trouvé entre les deux clubs. « Lees-Melou arrive au Paris FC », a-t-il assuré dans Rothen s’enflamme sur RMC.