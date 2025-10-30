Le pari que personne n'attendait à 40M€, jackpot pour le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire retiendra que le premier renfort bouclé par le PSG sous Luis Campos, devenu incontournable et un élément phare pour le sacre en Ligue des champions, n'était autre que Vitinha. Transfiguré sous Luis Enrique, le milieu de terrain portugais avait fait un pari sportif en quittant Porto pour le Paris Saint-Germain.

Le 30 juin 2022, Luis Campos lançait la nouvelle ère sportive du PSG en ses qualités de conseiller football du club. Le dirigeant portugais misait sur Vitinha, un jeune talent grandissant de Porto qui n'avait pas connu un succès dingue lors de son passage à Wolverhampton en Premier League en prêt.

«Il y avait plus de pouvoir au PSG, d'avoir des opportunités de gagner un trophée comme la Ligue des champions» Pas de quoi refroidir le recruteur portugais pour autant. Avec l'aval des hauts représentants du PSG, Luis Campos dégainait une offre de 70M€ à Porto pour accueillir Vitinha dans la capitale. Un pari gagnant sur la durée puisqu'il est devenu sous Luis Enrique la plaque tournante de l'entrejeu du Paris Saint-Germain et s'est même hissé jusqu'à la 3ème place du Ballon d'or 2025. Au cours d'une entrevue avec Ici Paris, Vitinha n'a pas manqué de rappeler les raisons de sa venue au PSG. « Porto, c'est un grand club, mais le PSG l'est aussi. Sur la scène internationale, il y avait plus de pouvoir au PSG, d'avoir des opportunités de gagner un trophée comme la Ligue des champions. Etre reconnu de manière internationale. Je savais bien ce que je faisais lorsque je suis venu ».