Le mercato du PSG s'affole, un transfert à 60M€ est bouclé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement à l'été dernier, le PSG a décidé de démarrer très rapidement son mercato estival. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà activées et Luis Campos est sur le point de boucler le transfert de Manuel Ugarte qui va débarquer pour 60M€ en provenance du Sporting CP.

Cet été, le PSG a prévu de frapper fort et vite. Afin de faire oublier une saison décevante, le club de la capitale a bien l'intention de réaliser un gros mercato et devrait avoir une marge de manœuvre plus importante grâce aux départs de Lionel Messi et Sergio Ramos. Dans cette optique, Luis Campos est très actif en coulisses.

EXCLU @le10sport : Manuel Ugarte a déjà un accord avec le PSG pour un contrat de 5 ans. Paris lui plaît, Paris est en pôle position Le frein provient du Sporting qui préfère l’offre de Chelsea (paiement cash) à celle du PSG (paiement étalé) — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 3, 2023

Manuel Ugarte au PSG, tout est bouclé

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est en pole position dans le dossier Ugarte qui s'est accéléré ces dernières heures. A tel point que le feuilleton serait terminé. Selon les informations de Fabrizio Romano, tout est désormais bouclé et le milieu de terrain uruguayen va débarquer à Paris ce lundi. Le PSG déboursera au total 60M€ pour ce transfert.

Un contrat de 5 ans pour Ugarte