Le feuilleton Messi repart de plus belle, une légende l’appelle

Lionel Messi pourrait finalement ne pas prolonger son contrat au PSG au vu des rumeurs venues d’Espagne. Il n’en fallait pas plus pour permettre à David Beckham de faire un appel du pied à Messi pour la MLS et l’Inter Miami.

À l’occasion de son passage sur le média TUDN , Gerard Romero a été invité à s’exprimer sur la situation autour du feuilleton Lionel Messi. Alors que le contrat de Messi expirera en juin prochain au PSG et qu’il est question d’une prolongation imminente dans les prochaines semaines, le journaliste espagnol a expliqué que les attentes de Jorge Messi, père du champion du monde argentin, et celles de l’attaquant du PSG ne sont plus les mêmes depuis la Coupe du monde.

Le père de Messi signerait pour qu’il prolonge au PSG, le joueur doute

« Messi n’a pas prolongé, car pour le moment, il ne veut pas. Son entourage, son père continuent de dire qu’il va prolonger car je pense que c’est ce que son père veut, qu’il prolonge à Paris. Mais le joueur a, après la Coupe du monde, a dit qu’il n’avait pas un bon feeling pour continuer une année de plus ». a donc confié Gerard Romero à TUDN . De quoi relancer le feuilleton Lionel Messi.

