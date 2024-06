Le feuilleton Mbappé terminé, le Real Madrid menace encore le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les relations se sont tendues entre le PSG et le Real Madrid à cause du dossier Mbappé, les deux clubs vont encore se faire face sur le mercato, lorgnant parfois les mêmes joueurs. C’est notamment le cas avec Leny Yoro (LOSC), mais également un espoir brésilien qui pourrait animer le marché des transferts à l’avenir…

Lundi, le Real Madrid a mis fin à un feuilleton de plusieurs années en annonçant la signature de Kylian Mbappé pour la saison à venir. Le PSG voit donc partir sa tête de gondole, devenue la pièce centrale du projet au fil des années. Mais ce départ ne signifie pas pour autant que le club de la capitale en a terminé avec la formation merengue. Alors qu’ils sont en concurrence pour le transfert de Leny Yoro (LOSC), le PSG et le Real Madrid lorgnent également la même pépite brésilienne.

Mercato : Après Mbappé, le PSG veut prendre sa revanche sur le Real Madrid https://t.co/2JJ1pxAsea pic.twitter.com/aHkykZ234O — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le PSG aime Pedro Lima, le Real Madrid aussi

À bientôt 18 ans, Pedro Lima jouit d’une très belle cote au Brésil, ce qui n’a pas échappé à plusieurs mastodontes européens. Cité parmi les clubs intéressés, le PSG serait très attentif à la situation du latéral droit qui a réalisé en janvier ses débuts avec l’équipe professionnelle du Sport Recife, évoluant en deuxième division brésilienne. Et selon AS , le Real Madrid a également coché le nom de Pedro Lima, conscient que le flanc droit de la défense est l’un des postes à renforcer en priorité dans les années à venir alors que Dani Carvajal a 32 ans et que Lucas Vázquez fêtera ses 33 ans le 1er juillet.

Gare à Chelsea

Chelsea est également dans la course d'après le quotidien espagnol, qui valorise le dossier autour de 7M€. Ces dernières années, le Real Madrid s’est illustré par ses recrutements de jeunes espoirs auriverde, s’attachant les services de Vinicius Jr, Rodrygo, Reinier Jesus et plus récemment Endrick, lui aussi pisté par le PSG.