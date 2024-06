Transferts : Le Real Madrid a pris une grande décision pour ce crack

Alexis Brunet

C’est désormais officiel : Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le champion du monde a décidé de rejoindre le club espagnol après sept saisons au PSG et cela ne fait pas les affaires de tout le monde. Rodrygo pourrait par exemple voir son temps de jeu drastiquement se réduire et donc réfléchir potentiellement à un départ. Toutefois, les dirigeants madrilènes ne seraient pas d’accord pour vendre l’attaquant brésilien cet été.

Après avoir gagné une nouvelle Ligue des champions, le Real Madrid a annoncé une autre bonne nouvelle dans la foulée. Le club espagnol a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Madrilènes. Il arrive libre, après son départ en fin de contrat du PSG.

Rodrygo victime de l’arrivée de Mbappé ?

Si l’arrivée de Kylian Mbappé enchante tous les supporters madrilènes, ce n’est pas forcément le cas de certains joueurs de Carlo Ancelotti. En effet, l’ancien joueur du PSG va apporter encore plus de concurrence au sein de l’attaque du Real Madrid et cela pourrait donc faire baisser le temps de jeu de certains. C’est notamment le cas pour Rodrygo, qui pourrait être tenté d’aller chercher un rôle plus important ailleurs.

Mbappé en danger après son arrivée ? Le Real Madrid se lâche https://t.co/vEySowWx8V pic.twitter.com/AR8A0567VL — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le Real Madrid ne veut pas vendre Rodrygo