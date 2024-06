Transfert : Le Real Madrid utilise Mbappé, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid sont à la lutte pour boucler le transfert de Leny Yoro cet été. Si le club de la capitale compte faire chauffer sa carte bleue pour convaincre, la Maison-Blanche a d'autres arguments à faire valoir. En effet, le Real Madrid compterait plutôt sur Kylian Mbappé et la présence de ses autres joueurs français dans son vestiaire pour attirer Leny Yoro dans ses filets.

Très performant sous les couleurs du LOSC, Leny Yoro a tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football a déjà essayé d'attirer le crack de 18 ans vers le PSG, sans succès. Malgré tout, Luis Campos n'a pas abandonné l'idée de recruter Leny Yoro, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter sur la pépite française cet été, et ce, depuis le mois de janvier. Cependant, le club de la capitale serait à la lutte avec le Real Madrid sur ce dossier.

Le Real veut miser sur Mbappé pour Yoro

D'après les indiscrétions d' AS , le Real Madrid verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Leny Yoro cet été. Toutefois, après avoir cassé sa tirelire pour boucler la signature de Kylian Mbappé - qui a signé un contrat XXL et va percevoir une grosse prime à la signature - le club merengue refuserait de faire des folies pour le pensionnaire du LOSC. En effet, Florentino Pérez compterait dépenser 40M€ maximum, quand de son côté, le PSG serait le club disposé à payer le plus cher pour boucler cette opération.

La colonie française du Real pour convaincre Yoro ?