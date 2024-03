Le FC Nantes signe Kombouaré, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défaite de trop pour le FC Nantes. Battu par le RC de Strasbourg samedi dernier (1-3), les dirigeants ont acté le départ de Jocelyn Gourvennec, nommé en novembre dernier. Pour terminer la saison, Waldemar Kita a jeté son dévolu sur Antoine Kombouaré, un ancien de la maison. Voilà les raisons qui ont poussé le FC Nantes à le nommer.

Quatre mois et puis s'en va. Arrivé en novembre dernier au FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions ce dimanche, au lendemain d'une nouvelle défaite face au RC de Strasbourg. Pour le remplacer, Waldemar Kita a opté pour un ancien de la maison, Antoine Kombouaré. Passé par le FC Nantes entre février 2021 et mai 2023, le Kanak aura pour objectif de maintenir l'équipe en Ligue 2.

Kita justifie l'arrivée de Kombouaré

Lors d'un entretien accordé à L'Equip e ce dimanche, Waldemar Kita a justifié cette nomination. « J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un de professionnel. Pourquoi on l'a fait partir ? Parce qu'on le sentait fatigué et usé. Il a dit qu'il cherchait une équipe, qu'il avait passé un bon moment à Nantes, que c'était un Nantais. C'est quelqu'un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu'un de respecté » a confié le président du FC Nantes.

Des tensions à venir ?