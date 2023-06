Le FC Nantes boucle un gros coup, ça va coûter cher !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le FC Nantes prenait le chemin de la Ligue 2, la mission maintien a finalement été accomplie. Pierre Aristouy est parvenu à sauver les Canaris grâce à la victoire contre Angers lors du dernier match. Le technicien français devrait être prolongé de deux ans à ce poste mais la direction nantaise paiera une amende puisqu’il n’est pas diplômé.

Fin de saison irrespirable pour le FC Nantes. Dans la zone rouge pendant les dernières journées, les Canaris se sont sauvés in extremis lors du 38ème et dernier épisode en battant Angers. Dans le même temps, Lens est allé gagner à Auxerre et a permis au FC Nantes de passer devant les Bourguignons.

Nantes se sauve au bout du suspense

Un maintien qui vient soulager tout un club, à commencer par Pierre Aristouy. Arrivé à ce poste à la place d’Antoine Kombouaré, le technicien français n’avait pas bien démarré sa mission maintien. La claque reçue à domicile contre Montpellier (0-3) aurait pu laisser des traces mais Nantes a su rebondir.

Aristouy prolongé 2 ans