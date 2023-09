Le FC Nantes affole le mercato, il valide

Arnaud De Kanel

Après un début de mercato timide, le FC Nantes est passé à la vitesse supérieure pour finalement boucler cette fenêtre estivale avec 8 nouvelles recrues. De la quantité, mais surtout de la qualité a été apporté dans l'effectif des Canaris, pour le plus grand bonheur du capitaine Pedro Chirivella.

Que l'été fut mouvementé encore une fois du côté de la Joneliere. Face aux départs de Ludovic Blas et d'Andrei Girotto, les deux tauliers d'un effectif assez pauvre, le FC Nantes était obligé de réagir. Chose faite par les équipes de recrutement nantaises puisque Douglas Augusto, Adson, Lamine Diack, Marquinhos, Jean-Kevin Duverne, Ronaël Pierre-Gabriel, Matthis Abline et Eray Comert ont signé en faveur du FC Nantes. Un recrutement colossal que valide Pedro Chirivella.

«Ils ont très vite compris ce que le coach souhaitait mettre en place»

Dans un entretien publié sur le site officiel des Canaris , le caitaine du FC Nantes a réagi à ce mercato de folie. « Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui se sont très vite mis au travail pour aider le groupe à aller de l’avant. Ils ont également très vite compris ce que le coach souhaitait mettre en place dans le jeu et ce que nous aussi, sur le terrain, on attendait d’eux », a déclaré Pedro Chirivella. Il met en garde les recrues pour qu'elles continuent à travailler.

«Continuer à renforcer les liens»