Le clan Messi répond au PSG avec un message très clair

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore fixé son avenir, ce qui semble clairement préoccuper le club de la capitale. Mais à en croire ces propos rapportés par son entourage, l’attaquant argentin a bel et bien l’intention de prolonger au PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’octobre dernier, le PSG a amorcé des discussions pour tenter de prolonger Lionel Messi dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison. L’Inter Miami et Al-Hilal sont à l’affût pour l’attaquant argentin, et le flou règne encore sur l’issue de ce dossier au PSG.

Messi lâche un incroyable indice sur son avenir https://t.co/EDy1Rg0NRx pic.twitter.com/kaRYqRiLKf — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« Il faut se mettre d’accord »

Récemment interrogée dans les colonnes de L’EQUIPE , une source interne au PSG avait évoqué le cas Messi : « Pour l’instant, c’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé. Il était convenu qu’on discute de tout ça après le Mondial. Il faut juste rédiger les papiers et se mettre d’accord », a confié cette source. Et la réponse du clan Messi ne s’est pas faite attendre…

« Il s’active pour prolonger »