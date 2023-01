Proposé au PSG, il est jeté dehors

Pierrick Levallet

Afin de remplacer numériquement Pablo Sarabia, le PSG serait à la recherche d'un profil particulier. Et récemment, Nicolo Zaniolo a été proposé au club de la capitale. L'Italien ne serait plus vraiment en odeur de sainteté du côté de l'AS Roma et pourrait bien être poussé vers la sortie avant la fin du mercato hivernal.

Depuis quelques jours, le PSG serait à la recherche d’un successeur à Pablo Sarabia. L’Espagnol s’est envolé du côté de Wolverhampton et le club de la capitale cherche à le remplacer numériquement. Dans cette optique, Foot Mercato a révélé que Nicolo Zaniolo avait été proposé au PSG. Et l’AS Roma pourrait bien pousser pour son transfert dès cet hiver.

Zaniolo transféré dès cet hiver ?

À en croire les informations de Média Foot , Nicolo Zaniolo aurait de fortes chances de quitter l’AS Roma avant la fin du mercato hivernal. L’Italien est conspué par ses propres supporters, et pourrait donc être poussé à faire ses valises avant le 31 janvier. Le PSG pourrait en profiter. Mais un autre club de Ligue 1 aurait tenté le coup.

L’OL a tenté le coup, mais...