Le clan Haaland va offrir un phénomène au PSG ?

Toujours à l'affût pour dénicher les joueurs les plus prometteurs de la planète, le PSG s'intéresserait notamment au prodige mexicain Gilberto Mora qui aura 17 ans dans quelques jours. Et si les Parisiens veulent le recruter, il faudra discuter avec une certaine Rafaela Pimienta, la célèbre agente qui représente notamment Erling Haaland ou encore Paul Pogba.

Fort d'un nouveau projet qui a déjà porté ses fruits et qui consiste à miser sur la jeunesse, le PSG devrait continuer sur cette voie comme en témoigne l'intérêt pour Gilberto Mora, le nouveau prodige du football mexicain qui brille actuellement à la Coupe du monde U20.

Gilberto Mora, le nouveau crack représenté par Rafaela Pimienta Et alors que le crack mexicain n'a évidemment pas échappé aux radars des plus grands clubs européens, les agents les plus puissants du monde l'ont également repéré rapidement. Et pour cause, Rafaela Pimienta est déjà en charge de la carrière de Gilberto Mora qui fêtera ses 17 ans le 14 octobre. La célèbre agente qui avait récupéré une partie des joueurs gérés par Mino Raiola à sa mort, représente notamment Erling Haaland ou encore Paul Pogba.