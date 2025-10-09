Le clan Haaland va offrir un phénomène au PSG ?

Toujours à l'affût pour dénicher les joueurs les plus prometteurs de la planète, le PSG s'intéresserait notamment au prodige mexicain Gilberto Mora qui aura 17 ans dans quelques jours. Et si les Parisiens veulent le recruter, il faudra discuter avec une certaine Rafaela Pimienta, la célèbre agente qui représente notamment Erling Haaland ou encore Paul Pogba.
Fort d'un nouveau projet qui a déjà porté ses fruits et qui consiste à miser sur la jeunesse, le PSG devrait continuer sur cette voie comme en témoigne l'intérêt pour Gilberto Mora, le nouveau prodige du football mexicain qui brille actuellement à la Coupe du monde U20.
Gilberto Mora, le nouveau crack représenté par Rafaela Pimienta
Et alors que le crack mexicain n'a évidemment pas échappé aux radars des plus grands clubs européens, les agents les plus puissants du monde l'ont également repéré rapidement. Et pour cause, Rafaela Pimienta est déjà en charge de la carrière de Gilberto Mora qui fêtera ses 17 ans le 14 octobre. La célèbre agente qui avait récupéré une partie des joueurs gérés par Mino Raiola à sa mort, représente notamment Erling Haaland ou encore Paul Pogba.
Déjà un phénomène au Mexique
D'ailleurs, preuve de sa précocité impressionnante, Gilberto Mora compte déjà 3 sélections avec le Mexique et a même remporté la Gold Cup cet été à seulement 16 ans. De quoi impressionner son sélectionneur Javier Aguirre. « Quelle chance qu’il soit mexicain. Ses parents s'occupent très bien de lui, on le voit tout de suite à l'éducation qu'il a reçue à la maison. Son comportement est excellent, je ne pense pas que son environnement ou la pression puissent l'affecter. C'est un enfant, mais il a un grand talent et il est mexicain », confiait-il après la compétition.