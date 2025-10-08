Riolo annonce une «bombe atomique» au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. Un choix payant, puisque le crack de 20 ans monte en puissance au fil des mois depuis sa signature à Paris. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges à l'égard de Désiré Doué.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont dépensé environ 50M€ pour boucler son transfert lors de l'été 2024.

PSG : Riolo s'enflamme pour Désiré Doué Contraint de se contenter d'un statut de remplaçant dans un premier temps, Désiré Doué a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. En concurrence avec Bradley Barcola dans un second temps, la pépite de 20 ans est désormais un titulaire à part entière au PSG. Luis Enrique l'alignant dans son XI de départ pour les grands matchs.