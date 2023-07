Le clan Aubameyang s’enflamme pour son transfert à l’OM

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une saison quasiment blanche avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang s'offre un beau rebond du côté de l'OM. Son arrivée pose quelques questions au vu de ses récentes performances mais son entourage assure qu'il va réaliser une campagne très fructueuse sous le maillot olympien.

Pierre-Emerick Aubameyang est un nouveau joueur de l'OM depuis vendredi. L'attaquant gabonais risque de faire le plus grand bien au secteur offensif de Marcelino. Il s'est montré lors du match amical face au KAS Eupen sans trouver la faille mais les sensations sont bien là. Son père ne se fait pas trop de doutes sur sa capacité à réussir avec le maillot de l'OM et ce malgré une saison 2022/2023 compliquée.

«Il est parti pour une belle et grande saison»

Pierre Aubame est persuadé que son fils va faire le bonheur de l'OM pour la saison à venir. « Il est parti pour une belle et grande saison. Je lui ai toujours rappelé d'où on venait, d'un village du Gabon où il y avait à peine une dizaine de maisons. Ça nous donne la force. Qui aurait imaginé notre vie un jour ? Et il a été élevé à l'africaine, avec des valeurs sur ce que ça représente, il mange les plats de chez nous, le manioc, et vous ne le priverez pas du piment (rire). Il revient de guatorze jours de vacances de folie au Gabon, où il s'est régalé. Le voilà prêt. Si tu le vois pendant les vacances, tu te dis, "C'est un fou ce gars ?" (rire). Chez moi, au pays, j'ai un terrain avec une pelouse top. Et il n'arrête jamais, entraînements, matches avec des jeunes... Une fois reparti à Milan, chez son frère (Willy, ancien joueur pro), rebelote. Puis il est allé en Sardaigne dans l'école de foot du Real Madrid pour profiter. Il est né pour jouer au foot, ne veut jamais se reposer. Il est fit », a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe . Pierre-Emerick Aubameyang devrait s'épanouir dans le système de Marcelino.

«Il a toujours repoussé les critiques»