«Le chapitre est clos» : Les adieux déchirants d'un joueur du PSG sur Instagram !

Ce fut l'un des feuilletons de l'été sur le mercato. En effet, dès le début du mois de juin, avant même le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, Illia Zabarnyi était la priorité du PSG et s'était même mis d'accord avec le club parisien. Cependant, Bournemouth a longtemps fait durer les négociations qui ont finalement abouti à un accord sur un transfert avoisinant les 66M€, bonus compris. L'occasion pour l'Ukrainien de faire ses adieux aux Cherries.

Après de très longues semaines de négociations, Illia Zabarnyi est enfin un joueur du PSG ! En effet, l'international ukrainien s'est engagé ce mardi avec le club de la capitale moyennant un transfert estimé à 66M€, bonus compris. Une signature très attendue par Luis Enrique. Et le joueur quant à lui a fait ses adieux à Bournemouth par le biais d'un très beau message.

Zabarnyi fait ses adieux à Bournemouth « Ce fut un voyage qui m'a transformé, un chemin semé d'embûches, de victoires, de défaites, de foi et de dévouement sans bornes. J'ai rencontré des personnes incroyablement sincères et formidables. Des personnes qui sont devenues plus qu'une simple équipe. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, et c'est la plus grande valeur de toutes. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments les plus brillants comme dans les plus sombres. Ce n'est pas seulement une expérience. C'est une histoire. C'est un souvenir. Et je suis heureux d'avoir eu l'honneur de le parcourir à vos côtés. Je suis reconnaissant à tous ceux qui étaient là pour votre foi, votre soutien, votre honnêteté, votre amitié et votre professionnalisme », écrit-il dans une publication Instagram avant de poursuivre.