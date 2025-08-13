«Le chapitre est clos» : Les adieux déchirants d'un joueur du PSG sur Instagram !

Ce fut l'un des feuilletons de l'été sur le mercato. En effet, dès le début du mois de juin, avant même le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, Illia Zabarnyi était la priorité du PSG et s'était même mis d'accord avec le club parisien. Cependant, Bournemouth a longtemps fait durer les négociations qui ont finalement abouti à un accord sur un transfert avoisinant les 66M€, bonus compris. L'occasion pour l'Ukrainien de faire ses adieux aux Cherries.
Après de très longues semaines de négociations, Illia Zabarnyi est enfin un joueur du PSG ! En effet, l'international ukrainien s'est engagé ce mardi avec le club de la capitale moyennant un transfert estimé à 66M€, bonus compris. Une signature très attendue par Luis Enrique. Et le joueur quant à lui a fait ses adieux à Bournemouth par le biais d'un très beau message.
Zabarnyi fait ses adieux à Bournemouth
« Ce fut un voyage qui m'a transformé, un chemin semé d'embûches, de victoires, de défaites, de foi et de dévouement sans bornes. J'ai rencontré des personnes incroyablement sincères et formidables. Des personnes qui sont devenues plus qu'une simple équipe. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, et c'est la plus grande valeur de toutes. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments les plus brillants comme dans les plus sombres. Ce n'est pas seulement une expérience. C'est une histoire. C'est un souvenir. Et je suis heureux d'avoir eu l'honneur de le parcourir à vos côtés. Je suis reconnaissant à tous ceux qui étaient là pour votre foi, votre soutien, votre honnêteté, votre amitié et votre professionnalisme », écrit-il dans une publication Instagram avant de poursuivre.
«Que tout ce que vous entreprenez soit une réussite»
« Un merci tout particulier à la direction du club pour son soutien, sa confiance et l'opportunité de grandir. Pour avoir créé les conditions dans lesquelles l'équipe a pu travailler, se développer et obtenir des résultats. À tout le personnel, merci pour votre incroyable gentillesse, votre attention et votre respect en toutes circonstances. Votre chaleur humaine a rendu chaque jour ici meilleur et plus lumineux. À nos supporters, merci pour votre amour et votre soutien indéfectible, en direct comme en dehors. Sur le terrain. Vos voix, votre énergie et la chanson que vous avez composée et chantée pour moi resteront gravées en moi à jamais. Et même si ce chapitre est clos, mes vœux à la famille de l'AFC Bournemouth sont sans limites. Que tout ce que vous entreprenez soit une réussite. Qu'il y ait de l'amour dans votre cœur, de la clarté dans vos pensées et du feu dans vos yeux », ajoute Illia Zabarnyi.