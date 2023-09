Le boss du PSG passe un appel et débloque un transfert

Thibault Morlain

Après avoir vu Xavi Simons partir libre pour s’engager avec le PSV Eindhoven, le PSG a réussi à faire revenir le crack néerlandais. Alors que le club de la capitale a pu bénéficier d’une clause de rachat pour faciliter l’opération, il a également fallu convaincre Xavi Simons de revenir au PSG. Cela a été le cas et visiblement, Paris devrait dire un grand merci à… Nasser Al-Khelaïfi. En effet, c’est le président parisien qui aurait majoritairement bouclé ce transfert.

Chipé au FC Barcelone, Xavi Simons a continué sa progression avec les équipes de jeunes du PSG avant d’avoir sa chance en équipe première. Toutefois, son temps de jeu a été minime et finalement, le Néerlandais a décidé de poursuivre sa carrière loin de Paris. En effet, à l’été 2022, il est parti libre au PSV Eindhoven… avant de finalement revenir au PSG un an plus tard. Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale a fait revenir Xavi Simons, activant pour cela sa clause de rachat estimée à 6M€.

« Le retour de Xavi Simons, c’est vraiment lui à 90% »

Prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons est donc de nouveau un joueur du PSG. Et tout cela serait en grande partie grâce à Nasser Al-Khelaïfi. C’est le président du club de la capitale qui aurait grandement oeuvré en coulisses pour convaincre Xavi Simons. A l’occasion du podcast Big Five , José Barroso, journaliste pour L’Equipe , a confié : « Nasser Al-Khelaïfi en personne prend son téléphone et qui va parlementer longuement, le convaincre. Il a fait beaucoup d’erreur Al-Khelaïfi, mais le retour de Xavi Simons, c’est vraiment lui à 90%. Il a réussi à le convaincre ».

« Xavi Simons ne s’imagine pas du tout revenir »