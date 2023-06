Le boss de l’OM tranche pour un dossier brûlant

Thomas Bourseau

Ayant déjà travaillé ensemble par le passé, Pablo Longoria et Marcelino semblent être proches de remettre le couvercle à l’OM. Bien qu’il soit courtisé par le Celta Vigo, le coach espagnol donnerait sa priorité au président Pablo Longoria et à l’Olympique de Marseille.

Après Huelva en 2005 et Valence en 2017, Pablo Longoria et Marcelino seraient susceptibles d’à nouveau travailler ensemble, mais cette fois-ci en dehors des frontières espagnoles. Sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao à la fin de la saison 2021/2022, Marcelino est à présent la priorité de l’OM selon L’Equipe après avoir raté le coche pour Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca.

Une offre est partie pour Marcelino, Longoria a tranché

Selon La Provence , le dossier serait en bonne voie puisque les deux parties seraient en pleine phase de négociations. D’ailleurs, il ne devrait y avoir aucun obstacle sur la partie contractuelle du deal. L’Equipe fait part d’une proposition écrite envoyée par l’OM il y a quelques jours à Marcelino, alors que le technicien espagnol aurait la cote en Espagne.

Le Celta Vigo sur Marcelino, l’Espagnol privilégierait Longoria et l’OM