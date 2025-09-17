L’aveu sorti de nulle part du PSG, la prochaine recrue a déjà fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les mois se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Maghnes Akliouche .Le milieu offensif de 23 ans formé à l’AS Monaco semble faire tourner la tête de Luis Campos, mais le conseiller football du PSG n’a pas bouclé son transfert. Interrogé par Jérôme Rothen sur la question, la réponse du dirigeant portugais laisse place à l’interprétation.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Luis Campos en pince pour Maghnes Akliouche depuis le printemps 2024. C’est l’information en effet communiquée par L’Équipe après la demi-finale retour perdue face au Borussia Dortmund l’année dernière. Néanmoins, bien que deux sessions estivales des transferts soient passées depuis, le nouveau joueur de l’équipe de France n’a pas pour autant signé au PSG.

«L’entraîneur nous dit : « Très bien, c’est le profil », bien sûr qu’on va l’étudier» Invité de l’émission de RMC : Rothen s’enflamme lundi soir, le conseiller football du PSG s’est montré clair sur sa vision du recrutement en Ligue 1. « S’il y a un bon joueur en France, qui nous intéresse, qui a le profil qu’on cherche pour notre équipe, et l’entraîneur nous dit : « Très bien, c’est le profil », bien sûr qu’on va l’étudier ».