L’ASSE se lâche sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse quelques heures avant la fin du mercato hivernal, Olivier Dall'Oglio a établi un premier bilan. Après les arrivées d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, deux éléments prêtés par Augsbourg, le technicien stéphanois s'est montré satisfait. D'autant qu'il devrait récupérer les joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations.

Pour se renforcer cet hiver, l'ASSE est allée piocher à Augsbourg. Le club allemand a décidé de prêter deux de ses joueurs : Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku. Deux opérations qui font le bonheur d'Olivier Dall'Oglio, le coach des Verts.

L’ASSE tente un coup sur le mercato avec l’OM https://t.co/WwydyrABoD pic.twitter.com/FZ6kcvappV — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Dall'Oglio fait le bilan du mercato

« On ne voulait pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, prendre des joueurs de même niveau que ceux que l'on a. On a pris des joueurs qu’on n’avait pas, de profondeur et de percussion notamment » a déclaré l'entraîneur de l'ASSE ce vendredi, malgré l'échec de son club dans le dossier François-Régis Mughe.

Des renforts vont débarquer