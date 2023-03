L’ASSE proche de la «chute», une révolution est attendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE s'est donnée un bol d'air. Lanterne rouge à la fin de l'année 2022, le club stéphanois est parvenu à remonter la pente. Douzième au classement, l'équipe entraînée par Laurent Batlles a, quasiment, assuré son maintien en Ligue 2. Pour Patrick Guillou, les dirigeants doivent, dès à présent, se pencher sur la prochaine saison.

L'ASSE est passée proche de la catastrophe. Lanterne rouge à la fin de l'année 2022, le club stéphanois a profité du dernier mercato hivernal pour se renforcer. Un recrutement, qui a porté ses fruits puisque la formation reste sur sept matches sans défaite. Une jolie performance, qui lui permet de recoller à la douzième place. Alors que le maintien est, quasiment, assuré, Patrick Guillou a interpellé les dirigeants de l'ASSE. Pour l'ancien joueur, ils n'ont plus le droit à l'erreur.

L'ASSE doit éviter « la chute avec perte de connaissance »

« Après une année sabbatique, le triumvirat de l’exécutif commence à regarder autrement que par le bout de sa lorgnette. Dans les prochains mois, pour espérer jouer les prolongations, il lui faudra trouver le bon algorithme et faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Pour éviter la chute avec perte de connaissance. Pour reprendre la maîtrise de l’agenda, il s’agira de choisir entre reprendre ou retenir son souffle. Après des dispositifs et artifices pour limiter la casse, les dirigeants, après quatre ans de traversée du désert, doivent proposer un cadre et un projet concret au grand public » a déclaré le consultant beIN SPORTS dans les colonnes du Progrès . Et les chantiers sont nombreux à l'ASSE.

Guillou interpelle les dirigeants de l'ASSE