L’ASSE annonce un coup de théâtre pour ce transfert

Annoncé sur le départ au début de ce mercato hivernal, Thomas Monconduit peut remercier Olivier Dall'Oglio. En froid avec son prédécesseur, Laurent Batlles, le milieu de terrain s'est remobilisé et est parvenu à convaincre son entraîneur. Après une réunion, la décision a été prise de conserver le joueur jusqu'à la fin de la saison.

Tout va très vite dans le football. Le cas Thomas Monconduit en est le parfait exemple. Il y a encore quelques semaines, le milieu de terrain était annoncé proche de quitter l'ASSE. Son nom avait été cité du côté de Valenciennes. Il faut dire que sa relation avec Laurent Batlles était orageuse selon plusieurs témoins. Mais comme l'a annoncé le joueur au Courrier Picard , l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio semble avoir rebattu les cartes.

Monconduit va rester à l'ASSE

« J’ai eu une discussion avec Olivier Dall'Oglio parce que dans les médias, on annonçait mon départ et que je négociais avec tel ou tel club mais je ne négociais avec personne. Je lui ai dit que je voulais rester et me battre pour gagner ma place. On a échangé. Je le trouve humainement bienveillant et à l’écoute. On essaie juste de m’envoyer un peu partout mais je ne compte pas partir depuis l'arrivée du coach. Je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je me bats aux entraînements pour jouer » a lâché le milieu de terrain.

« Parfois, les choses changent »