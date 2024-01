Mercato - ASSE : Annoncé sur le départ, il scelle son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé avec insistance du côté de Valenciennes, Thomas Monconduit est sorti de son silence ce vendredi. Le milieu de terrain de 32 ans a indiqué qu'il avait bien l'intention de terminer la saison à l'ASSE. Le départ de Laurent Batlles et l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio ont pesé dans sa décision. Il s'explique.

En froid avec Laurent Batlles, ancien coach de l'ASSE, Thomas Monconduit était annoncé sur la liste des partants lors de ce mercato d'hiver. Son nom était revenu dans le viseur de Valenciennes. Mais le milieu de terrain de 32 ans a fait taire les rumeurs ce vendredi.

« Je veux rester et me battre »

Lors d'un entretien accordé au Courrier Picard , Monconduit a annoncé qu'il voulait terminer la saison à l'ASSE. « J’ai eu une discussion avec Olivier Dall'Oglio parce que dans les médias, on annonçait mon départ et que je négociais avec tel ou tel club mais je ne négociais avec personne. Je lui ai dit que je voulais rester et me battre pour gagner ma place » a lâché le joueur.

Dall'Oglio décisif dans ce dossier