Mercato - PSG : Mbappé interpellé en direct pour empêcher une catastrophe

Thibault Morlain

En ce mois de janvier, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations. Dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français n’a toujours pas prolongé et pourrait donc partir libre dans les prochains mois. Paris n’a toutefois pas dit son dernier mot, espérant toujours prolonger Mbappé. Jérôme Rothen prie d’ailleurs pour voir la star du PSG rester afin notamment de sauver le football français.

Partira ? Ne partira pas ? L’incertitude plane concernant la suite de la carrière de Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, l’international français a un choix très important à faire. Comme en 2022, le club de la capitale espère convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat. Une décision qui pourrait également avoir un impact important sur l’actuelle négociation des droits TV menés par la LFP.

Mercato - PSG : L'arrivée de Mbappé réclamée en Arabie Saoudite https://t.co/8abucJMvJZ pic.twitter.com/u6hA01nm4M — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« S’il part et que les droits n’ont pas été actés, c’est une très mauvaise nouvelle »

Au micro de RMC , lors de Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a évoqué l’importance d’un départ de Kylian Mbappé sur le prix des futurs droits TV de la Ligue 1. L’ancien joueur du PSG a alors assuré : « La Ligue 1 se remettrait-elle d'un départ de Mbappé ? Non. C’est pour ça que j’ai envie de dire dépêchez-vous de mettre un montant précis et de vendre les droits assez vite. En général, ça se passe au printemps, mais au printemps, certainement qu’on saura aussi si Mbappé reste ou part. Et s’il part et que les droits n’ont pas été actés, c’est une très mauvaise nouvelle. Et pas que pour les droits télé. Rien que Kylian Mbappé attire beaucoup de gens et de téléspectateurs. Heureusement qu’il y a Mbappé car ça nous fait des débats assurés ».

« Kylian, reste, tu vas nous sauver »