L’Arabie Saoudite prête à saborder l’OM cet hiver ?

Auteur d'une magnifique saison en MLS, à l'issue de laquelle il a été désigné meilleur buteur avec 20 réalisations, Denis Bouanga refait parler de lui sur le mercato. Selon nos informations, l'OM qui cherche à renforcer son secteur offensif, est intéressé, mais ce n'est pas tout. Al-Hilal, le club saoudien de Neymar pourrait également mettre le paquet pour recruter l'ancien joueur de l'ASSE.

Revoilà Denis Bouanga. En 2022, après la relégation de l'ASSE, l'attaquant quittait les Verts mais également l'Europe pour s'envoler vers les Etats-Unis. Il s'engage ainsi au Los Angeles FC, un choix qui a été commenté puisque plusieurs clubs européens souhaitaient le recruter. Mais force est de constater que Denis Bouanga ne s'est pas trompé. Meilleur buteur de MLS avec 20 réalisations, l'ancien Stéphanois impressionne de l'autre côté de l'Atlantique, au point que son retour en Europe fasse déjà parler, seulement un an et demi après son départ.

Bouanga dans le viseur de l'OM ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Denis Bouanga est notamment sur les tablettes de l'OM. Son profil ne laisse pas indifférent en France compte tenu de son passage en Ligue 1 où il a laissé une belle trace. Et cet hiver, le club phocéen cherchera à renforcer son secteur offensif, en grande difficulté et au sein duquel Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha ou encore Iliman Ndiaye et Joaquin Correa sont très décevants. Capable d'évoluer dans le couloir gauche, Denis Bouanga correspond au profil recherché par l'OM.

Al-Hilal également dans le coup !

Néanmoins, l'OM ne sera pas seul dans ce dossier. Selon nos informations, Al-Hilal a pris des renseignements sur la situation de Denis Bouanga. Il faut dire que le club saoudien chercher à compenser la grave blessure de Neymar et se renforcera donc dans le secteur offensif. Jusque-là, l'intérêt d'Al-Hilal s'est limité à une prise d'informations, mais si la formation saoudienne décide d'avancer concrètement sur ce dossier, l'OM ne pourra pas rivaliser avec la puissance économique du club de l'ancien numéro 10 du PSG.