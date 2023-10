L’Arabie saoudite n’a pas dit son dernier mot pour Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi avait été approché par Al-Hilal au printemps dernier lorsque l’AFP évoquait même une « affaire conclue » avant que tout soit démenti par le père de Messi en personne. Eliminé de la course aux Play-Offs de MLS avec l’Inter Miami, Messi pourrait témoigner d’un retour de flamme d’Al-Hilal qui vient de perdre Neymar sur blessure.

Al-Hilal a recruté quelques stars du football européen à la dernière intersaison via Kalidou Koulibaly et Neymar notamment. Néanmoins, avant que le Brésilien débarque en août dernier au sein du club de Riyad, la grande priorité se nommait Lionel Messi dès la fin de la saison dernière avant que l’Argentin annonce à Mundo Deportivo qu’il allait rejoindre l’Inter Miami co-détenu par David Beckham.

Pour remplacer Neymar, Al-Hilal penserait encore à Messi

Selon le média alriyadh , pour pallier la blessure de Neymar qui s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche, Al-Hilal prévoirait de revenir à la charge pour Lionel Messi cet hiver. Et pour cause, l’Inter Miami n’a pas décroché son ticket pour les Play-Offs de Major League Soccer et les Saoudiens estimeraient avoir plus de chance de le convaincre de venir en prêt en changeant son approche de négociations.

La femme de Lionel Messi s’est opposée à l’option Al-Hilal