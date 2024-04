L’annonce surprise, Zidane va se faire recaler ?

Thomas Bourseau

Depuis trois ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’est plus en activité. Et à présent, le champion du monde 98 penserait à prendre les rênes de l’équipe de la Juventus. Cependant, le technicien français ne semblerait certainement pas être la priorité de la Vieille Dame.

Zinedine Zidane ne s’en était pas caché lors d’une entrevue accordée à L’Équipe en juin 2022 dans le cadre de son cinquantième anniversaire : le champion du monde 98 avait communiqué son désir de prendre les rênes de l’équipe de France après le Mondial 2022. Mais voilà, l’ex-président de la Fédération française de football qu’était Noël Le Graët offrait un nouveau contrat à Didier Deschamps jusqu’en juin 2026.

«Zidane à la Juve ? Oui, vraiment, parce que la Juve c’est vraiment son autre maison»

Premier échec de taille pour Zinedine Zidane, mais qui ne serait pas le seul à l’instant T. En décembre 2023 et alors qu’il était spécifié dans la presse que Zidane lorgnait le poste de Carlo Ancelotti à la prochaine intersaison, le président Florentino Pérez a conforté l’Italien au Real Madrid jusqu’en juin 2026. De quoi obliger Zidane à revoir ses plans pour son retour aux affaires. Après le Real Madrid, la légende du football français se laisserait bien emballer par un retour dans un autre club qu’il a connu en tant que joueur : la Juventus. « L’avenir de Zidane va dépendre d’Allegri ? Oui, vraiment, parce que la Juve c’est vraiment son autre maison ». a confié Frédéric Hermel sur les ondes de RMC pendant Génération After ce lundi soir.

Mercato : Coup de théâtre pour le retour de Zidane ? https://t.co/zHkNipQVGD pic.twitter.com/TWydyTcbOR — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

«Zidane n’est pas la première option de la Juve»