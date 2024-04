OM : «Cataclysmique», une recrue se fait détruire en direct !

Arnaud De Kanel

Recruté cet été en provenance de l'Inter Milan, Joaquin Correa ne cesse de décevoir. Titularisé face à Toulouse dimanche, l'attaquant argentin a livré une nouvelle prestation insipide et son manque d'implication sur la pelouse agace. Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a fustigé la performance de Correa.

Joaquin Correa est l'une des nombreuses déceptions marseillaises de la saison. L'attaquant argentin prêté par l'Inter Milan à l'OM était titularisé face à Toulouse dimanche, lui qui était entré en jeu jeudi contre Benfica. Jean-Louis Gasset voulait capitaliser sur cela mais Correa est passé à côté de son sujet. Marqué par l'attitude pour le moins nonchalante du joueur sur le terrain, Walid Acherchour a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC .

OM : Gros coup de gueule dans le vestiaire ! https://t.co/2870RNXZPx pic.twitter.com/TxHTOYwyGs — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«Il en a rien à faire»

« Quand tu vois la prestation de Correa ce soir… C’est quand même un joueur qui a joué à Séville et à l’Inter Milan, international argentin. Je me suis dit sur cette fin de saison, quand tu vois la gueule des matchs de Ndiaye, qui est vraiment sur une dynamique négative, dans le rôle de deuxième attaquant qui tourne autour d’Aubameyang je me suis dit qu’il allait peut-être avoir un rôle à jouer Correa. C’était intéressant de le voir comme titulaire mais il en a rien à faire ! Mais véritablement », a pesté Walid Acherchour, avant de poursuivre.

«comment c’est possible qu’un mec comme ça n’ait plus envie»