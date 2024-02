L’annonce de Thierry Henry qui va choquer le PSG !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Thierry Henry existe une proximité non dissimulée par les deux champions du monde. Sur le plateau de CBS Sports, la légende d’Arsenal n’a pas vraiment laissé beaucoup d’espoirs aux suiveurs du PSG concernant une éventuelle prolongation de contrat de Mbappé. Explications.

Et si Kylian Mbappé avait fait le tour au Paris Saint-Germain ? Près de sept années après son arrivée, celui qui était la promesse du football français en 2017 est depuis devenu champion du monde, capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l'histoire du PSG.

En fin de contrat au PSG, Mbappé prêt à claquer la porte pour le Real Madrid ?

Et maintenant ? Six mois après les départs successifs de Lionel Messi à l’Inter Miami et de Neymar à Al-Hilal, Kylian Mbappé est l’unique rescapé de la « MNM » au PSG. Mais plus pour longtemps selon Le Parisien qui affirme que Mbappé aurait décidé de quitter le PSG au terme de la saison soit à l’expiration de son contrat.

Le PSG le fait halluciner, il annonce du très lourd ! https://t.co/sLzUeY92Lo pic.twitter.com/UA3kabh5lB — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Thierry Henry annonce la dernière de Mbappé en Ligue des champions au PSG !