Lamine Yamal au PSG : Il en rajoute une couche après la bombe !

A 18 ans, Lamine Yamal est aujourd'hui au FC Barcelone, faisant le bonheur des Blaugrana. Mais cela va-t-il durer encore longtemps ? Si l'Espagnol a prolongé jusqu'en 2031 il y a quelques mois, Yamal ferait figure de priorité pour le PSG. Une bombe signée Romain Molina, qui en a dit plus à ce sujet en réagissant aux nombreuses réactions suscitées par ses propos.

Ayant déjà fait des folies pour recruter des stars au PSG, le Qatar serait prêt à refaire le coup. Et cette fois, c'est un certain Lamine Yamal qui ferait saliver les têtes pensantes parisiennes à Doha. C'est ce qu'a révélé Romain Molina il y a quelques jours, lâchant une bombe concernant une possible arrivée de Yamal au PSG : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».

« Ce que j’ai dit, tout le monde est au courant » Invité de Colinterview après ce qu'il a pu dire sur Lamine Yamal et le PSG, Romain Molina en a rajouté une couche. Le journaliste a alors expliqué à propos du crack du FC Barcelone : « Ce que j’ai dit, tout le monde est au courant. Je ne sais pas comment ça a été repris, mais ce que j’ai dit c’est que City le suit qu’il a 15 ans. Leur projet c’est de l’avoir un jour, en gros quand il aura 23-24 ans. Je vais poser une question, aujourd’hui, tu es directeur sportif de n’importe quel club au monde, si tu as la possibilité de faire Yamal, tu le fais ou pas ? ».