Lamine Yamal au PSG : Il en rajoute une couche après la bombe !

A 18 ans, Lamine Yamal est aujourd'hui au FC Barcelone, faisant le bonheur des Blaugrana. Mais cela va-t-il durer encore longtemps ? Si l'Espagnol a prolongé jusqu'en 2031 il y a quelques mois, Yamal ferait figure de priorité pour le PSG. Une bombe signée Romain Molina, qui en a dit plus à ce sujet en réagissant aux nombreuses réactions suscitées par ses propos.
Ayant déjà fait des folies pour recruter des stars au PSG, le Qatar serait prêt à refaire le coup. Et cette fois, c'est un certain Lamine Yamal qui ferait saliver les têtes pensantes parisiennes à Doha. C'est ce qu'a révélé Romain Molina il y a quelques jours, lâchant une bombe concernant une possible arrivée de Yamal au PSG : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».
« Ce que j’ai dit, tout le monde est au courant »
Invité de Colinterview après ce qu'il a pu dire sur Lamine Yamal et le PSG, Romain Molina en a rajouté une couche. Le journaliste a alors expliqué à propos du crack du FC Barcelone : « Ce que j’ai dit, tout le monde est au courant. Je ne sais pas comment ça a été repris, mais ce que j’ai dit c’est que City le suit qu’il a 15 ans. Leur projet c’est de l’avoir un jour, en gros quand il aura 23-24 ans. Je vais poser une question, aujourd’hui, tu es directeur sportif de n’importe quel club au monde, si tu as la possibilité de faire Yamal, tu le fais ou pas ? ».
« Je n’ai jamais dit que c’était pour maintenant »
« Maintenant Yamal, on n’a pas dit que c’était pour maintenant. Je n’ai jamais dit que c’était pour maintenant. City a essayé de le faire, le PSG a essayé de le faire, le Bayern a essayé de le faire, mais c’est normal. C’est pour ça que je comprends pas, ce que j’ai dit c’est une lapalissade en fait. Il ne va pas partir maintenant Yamal », a poursuivi Romain Molina.