Lâché par l’OM, il a pris une grosse décision

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti de l’OM l’été dernier pour rejoindre la Juventus en prêt, Arkadiusz Milik est performant avec la Vieille Dame. Une option d’achat existe et elle devrait être levée par la Juve. Le club du Piémont est satisfait de ses performances et l’attaquant polonais souhaiterait rester en Italie.

Après une saison en demi-teinte avec l’OM de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a été invité à aller voir ailleurs. Beaucoup d’observateurs pensaient que l’international polonais était le grand attaquant recherché par Marseille mais Milik n’a jamais vraiment fait l’unanimité. A tel point que Bamba Dieng lui a parfois pris sa place de titulaire.

Milik fait les beaux jours de la Juventus

Pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor, Arkadiusz Milik a quitté l’OM l’été dernier et a rejoint la Juventus. Prêté avec option d’achat, l’ancien joueur de Naples a vite donné satisfaction avec la Vieille Dame .

Il ne devrait pas revenir à l’OM