La star prend la parole, c’est la panique au RC Lens

Arnaud De Kanel

Le RC Lens fini fort cette saison et c'est en partie grâce au réveil de Seko Fofana. Moins en vue que l'année passé, l'Ivoirien a retrouvé de l'allant pour permettre aux Sang et or d'accrocher la deuxième place synonyme de Ligue des champions. Mais il n'est pas encore certain de défendre les couleurs artésiennes la saison prochaine.

Le football français était en fête et s'était réuni dimanche soir à Paris à l'occasion des Trophées UNFP. La délégation du RC Lens était très fournie et elle n'est pas repartie les mains vides. Brice Samba a été élu meilleur gardien et Franck Haise meilleur entraineur. Nommé parmi les 5 meilleurs joueurs de la saison, Seko Fofana s'est contenté d'une place dans le onze type. Le milieu de terrain a forcément évoqué son avenir.

L’entraîneur du RC Lens lâche une bombe sur son avenir https://t.co/q3T711iXeV pic.twitter.com/8H27B3H5ge — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Fofana dans le 11 de l'année

Le RC Lens a fait un carton plein en plaçant 4 de ses joueurs dans le onze type de la saison. Brice Samba, Kevin Danso, Loïs Openda et l'inévitable Seko Fofana sont les heureux élus. Mais alors qu'il a ramené son équipe en Ligue des champions, le capitaine ne sait pas de quoi demain sera fait.

«Je ne peux pas affirmer que je vais rester»