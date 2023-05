L’entraîneur du RC Lens lâche une bombe sur son avenir

Thibault Morlain

S’il reste encore un match à jouer, le RC Lens est assuré de terminer 2ème de Ligue 1 et donc de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Et quel entraîneur ? Franck Haise réalise un travail exceptionnel sur le banc du RC Lens. Et visiblement, cela éveille les convoitises.

Aujourd’hui, le RC Lens est l’une des meilleures équipes en Ligue 1 et Franck Haise n’est pas étranger à cela. L’entraîneur des Sang et Or a réussi à amener son groupe vers les sommets du championnat de France. La Ligue des Champions est donc la récompense de cela, mais Haise sera-t-il là pour en profiter ?

Après son transfert au RC Lens, il jubile https://t.co/zA2sjbQ6vI pic.twitter.com/G2f6gXwgy9 — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Haise est sollicité

Après la rencontre entre Lens et Ajaccio ce samedi, Franck Haise s’est confié sur son avenir et a lâché de très grosses annonces. L’entraîneur lensois a alors assuré en conférence de presse : « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club ».

« Le PSG ne m’a pas contacté »