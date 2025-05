La recrue «idéale» offerte à Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'amour aura duré un peu plus de trois ans entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid pour la deuxième aventure de l'Italien sur le banc de touche du club madrilène. Son remplacement semble déjà bouclé avec la nomination de Xabi Alonso visiblement imminente. Un choix idéal pour Kylian Mbappé et l'équipe merengue d'après Djibril Cissé.

« Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matches en tant que coach du Bayer Leverkusen ». Vendredi, Xabi Alonso dévoilait en conférence de presse que le Borussia Dortmund ce dimanche et Mayence la semaine prochaine seront ses deux dernières apparitions sur le banc de touche du club allemand. Et maintenant ?

Xabi Alonso à la place de Carlo Ancelotti au Real Madrid ?

Le départ de Carlo Ancelotti est quasiment acté au Real Madrid, bien qu'il n'ait pas encore été officialisé. Le champion d'Europe aurait déjà sélectionné Xabi Alonso afin de succéder au technicien italien. Un choix parfait d'après Djibril Cissé pour la Casa Blanca et son attaquant Kylian Mbappé. « J'ai eu la chance de jouer avec lui (ndlr à Liverpool). C'était déjà un relai du coach sur le terrain. Il avait déjà la mentalité de coach ».

«C'est le coach idéal»

« Pour moi, c'est le coach idéal parce qu'il a cette relation-là avec les joueurs. Il est de l'ancienne génération certes, mais pas trop lointaine. Les joueurs l'ont donc encore en mémoire (ndlr par rapport à sa carrière). Je suis très content pour lui ». a confié l'ex-buteur de Liverpool sur La Chaîne L'Equipe vendredi. Kylian Mbappé peut donc se frotter les mains.