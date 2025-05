Mercato : Frayeur au PSG, une légende virée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques jours, les rumeurs parlent de discussions entre Luis Campos et Manchester United. Le conseiller football du PSG sera en fin de contrat le 30 juin, et son avenir fait beaucoup parler. Mercredi, avant de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à Arsenal, Luis Campos aurait rencontré secrètement Sir Alex Ferguson. De quoi l'imaginer à Manchester United la saison prochaine ? Heureusement pour le PSG, un départ à Old Trafford ne serait pas dans les tuyaux.

Alors qu'il arrive à la fin de son contrat, Luis Campos n'a toujours pas prolongé avec le PSG, faute de trouver un accord. Le Portugais pourrait donc quitter la capitale cet été, et cela pourrait avoir un impact sur le mercato parisien. Alors que les rumeurs autour d'un départ vers Manchester United se sont intensifiées ces derniers jours, Luis Campos n'aurait pas avancé sur ce dossier.

Luis Campos en plein rendez-vous secret à Paris

Avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Luis Campos aurait eu l'occasion de discuter avec Sir Alex Ferguson, qui a entrainé Manchester United pendant près de 30 ans. « Campos a rencontré Sir Alex Ferguson dans un hôtel parisien avant la demi-finale de Ligue des champions (ndlr entre le PSG et Arsenal). Il y a eu du bruit sur les réseaux sociaux comme quoi Campos était peut-être sélectionné par Manchester United dans une liste de potentiels directeurs sportifs », lance Duncan Castles dans The Transfers Podcast.

Fausse alerte pour le PSG

Illustre personnage à Manchester United, Alex Ferguson n'aurait plus vraiment de lien avec le club en réalité, du moins, en ce qui concerne son recrutement. « Mon information est que ça n'avait rien à voir avec Manchester United. Sir Alex Ferguson a été limogé par Jim Ratcliffe cette saison, et n'est plus un employé. C'était une discussion générale sur le foot, pas d'échanges sur la possibilité d'une arrivée de Campos à Manchester United » ajoute Duncan Castles. Le PSG peut pousser un ouf de soulagement.