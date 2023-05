La menace est identifiée pour l’OM sur le mercato

Arnaud De Kanel

Après sa victoire à l'arrachée face à l'AJ Auxerre, l'OM a fait le trou sur l'AS Monaco et s'est quasiment assuré de finir sur le podium en fin de saison en attendant le résultat du RC Lens ce mardi soir. De ce fait, le club phocéen devra se réarmer pour faire bonne figure en coupe d'Europe. Plusieurs pistes sont à l'étude mais un club français pourrait venir tout gâcher.

Le podium s'est sans doute joué ce week-end. Désormais, il y aura une bataille à trois entre le PSG, l'OM et le RC Lens pour en déterminer l'ordre. Les deux derniers cités s'affronteront samedi pour le choc de la 34ème journée. Ce match sera crucial en vue du futur de ces deux clubs puisque celui qui l'emportera sera vraisemblablement présent en Ligue des champions la saison prochaine et touchera donc un beau chèque pour la participation. Autre facteur important, l'attractivité. Si l'OM ne se qualifie pas, il sera extrêmement compliqué d'attirer des joueurs. La bataille va donc se poursuivre sur le mercato pour le club phocéen qui voit le LOSC lui tenir la dragée haute dans deux dossiers.

Le LOSC sur Balogun ?

Révélation de la saison en Ligue 1, Folarin Balogun attise les convoitises. L'attaquant anglais quittera Reims cet été pour retourner à Arsenal. Or, le club londonien cherchera à la vendre. Pas contre l'idée d'un retour en France, Balogun serait pisté, entre autres, par l'OM et le LOSC selon Foot Mercato . Le plus offrant envers les Gunners qui en demandent 30M€ remportera le gros lot. Les deux clubs se préparent à un échec et ils ont un plan B.

Wahi plait à l'OM et au LOSC