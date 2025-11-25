«La meilleure recrue de l’OM», le gros coup annoncé en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre 2023, l’OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif avec notamment l’arrivée de Medhi Benatia. Nommé alors conseiller sportif, le désormais directeur du football à Marseille s’est vu confier les clés du sportif sur la Canebière. Gérant ainsi le recrutement à l’OM, Benatia a réussi à faire des miracles et c’est ainsi qu’il est aujourd’hui perçu comme « la meilleure recrue de l’OM ».

Alors que le mercato était chasse gardée de Pablo Longoria à l’OM il y a peu, l’Espagnol a décidé de prendre un peu de recul pour laisser la place à Medhi Benatia. Ayant intégré l’organigramme du club phocéen en novembre 2023, le Marocain a remis de l’ordre sur la Canebière, réalisant alors de très gros coup sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard… Benatia a frappé fort avec l’OM, ce qui en impressionne plus d’un.

« C’est extraordinaire » Hallucinant du travail de Medhi Benatia à l’OM, Salim Lamrani a été dithyrambique à propos du Marocain. Pour After FC, l’auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi a ainsi fait savoir : « Je crois que Medhi Benatia c’est sans doute la meilleure recrue de l’OM. Quand on voit en 18 mois le changement qu’il y a eu au sein du club, c’est extraordinaire. Il est arrivé en novembre 2023 et il arrive à attirer un De Zerbi, convoité par les grands clubs d’Europe, à Marseille, privé de Coupe d’Europe. Il faut avoir un talent important pour arriver à convaincre une personnalité comme De Zerbi ».