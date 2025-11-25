«La meilleure recrue de l’OM», le gros coup annoncé en direct !  

En novembre 2023, l’OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif avec notamment l’arrivée de Medhi Benatia. Nommé alors conseiller sportif, le désormais directeur du football à Marseille s’est vu confier les clés du sportif sur la Canebière. Gérant ainsi le recrutement à l’OM, Benatia a réussi à faire des miracles et c’est ainsi qu’il est aujourd’hui perçu comme « la meilleure recrue de l’OM ».
Alors que le mercato était chasse gardée de Pablo Longoria à l’OM il y a peu, l’Espagnol a décidé de prendre un peu de recul pour laisser la place à Medhi Benatia. Ayant intégré l’organigramme du club phocéen en novembre 2023, le Marocain a remis de l’ordre sur la Canebière, réalisant alors de très gros coup sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard… Benatia a frappé fort avec l’OM, ce qui en impressionne plus d’un.
« C’est extraordinaire »
Hallucinant du travail de Medhi Benatia à l’OM, Salim Lamrani a été dithyrambique à propos du Marocain. Pour After FC, l’auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi a ainsi fait savoir : « Je crois que Medhi Benatia c’est sans doute la meilleure recrue de l’OM. Quand on voit en 18 mois le changement qu’il y a eu au sein du club, c’est extraordinaire. Il est arrivé en novembre 2023 et il arrive à attirer un De Zerbi, convoité par les grands clubs d’Europe, à Marseille, privé de Coupe d’Europe. Il faut avoir un talent important pour arriver à convaincre une personnalité comme De Zerbi ».
« Si on m’avait dit ça il y a 18 mois, je n’y aurais pas cru une seconde »
« Il est arrivé à faire venir à Marseille, non qualifié pour la Coupe d’Europe, un joueur comme Rabiot, qui avait des propositions de tous les grands clubs. Il arrive également à convaincre un Pavard. Si on m’avait dit ça il y a 18 mois, je n’y aurais pas cru une seconde. Ça, c’est le talent de recruteur de Benatia », a ajouté Lamrani sur Medhi Benatia.