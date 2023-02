La fin approche pour Messi, le PSG accélère

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Leo Messi partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Consciente de la situation, la direction du PSG a lancé les discussions pour prolonger la Pulga. Et pour mettre un coup de boost à ce dossier, les hautes sphères rouge et bleu auraient programmé une réunion au sommet.

Alors qu'il n'est pas parvenu à trouver un accord avec Joan Laporta, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2021. Ce qui a profité au PSG, qui a bouclé son transfert.

Deschamps en pleine tempête, la révolution chez les Bleus commence https://t.co/5DQnHgCh4c pic.twitter.com/KJxfPpCBhc — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

La dossier Messi est le plus brûlant au PSG

Lors de sa signature au PSG, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option. Par conséquent, la Pulga sera libre de tout contrat et rejoindra un nouveau club sans indemnité de transfert s'il ne prolonge pas avant le 30 juin.

Une réunion au sommet programmée en février