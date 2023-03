La bombe est lâchée, le Qatar prépare un transfert légendaire au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le PSG pourrait frapper fort en 2024. Le club parisien pourrait s'attaquer à Erling Haaland, qui disposerait d'une clause libératoire de 200M€. L'idée du Qatar serait de l'associer à Kylian Mbappé et de bâtir l'un des duos les plus efficaces de l'histoire. Mais dans les faits, son arrivée paraît peu probable.

Pour satisfaire Kylian Mbappé et le rassurer, le PSG va devoir taper dans le mille lors du prochain mercato estival. Mais à en croire la presse espagnole, le club parisien voit plus loin et pense déjà à 2024. Une incroyable opportunité pourrait se présenter au Qatar selon les informations de la presse espagnole.

La presse espagnole évoque une arrivée d'Haaland

A en croire le quotidien Sport, le PSG pourrait bien recruter Erling Haaland l'année prochaine. Perçu comme la prochaine star du football, aux côtés de Kylian Mbappé, le buteur de Manchester City est annoncé dans le viseur du Qatar, qui pourrait bien le recruter pour seulement 200M€.

Une clause libératoire présente dans son contrat

Comme l'avait indiqué la presse anglaise il y a quelques mois, Haaland dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 200M€, qui ne rentrera en vigueur qu'à partir de l'été 2024. Mais cette somme, qui peut sembler dérisoire au vu de son talent, pourrait attirer les plus grandes équipes européennes, et notamment le Real Madrid, qui aurait sa préférence.