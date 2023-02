Haaland va rejoindre Mbappé avec un énorme contrat

Pierrick Levallet

Au PSG, Kylian Mbappé a signé l'un des contrats les plus importants dans le monde du football. La star de 24 ans dispose également d'un engagement en or avec Nike, son équipementier. Mais d'ici peu de temps, la marque à la virgule pourrait offrir un autre gros contrat au grand rival du moment du joueur du PSG.

En prolongeant au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé a scellé son avenir alors qu’il était l’un des joueurs les plus convoités du marché. La star de 24 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024 et a signé l’un des contrats les plus imposants de l’histoire du football. Mais son rival du moment, Erling Haaland, pourrait le rejoindre prochainement.

Les marques de sport se battent pour Haaland

L’été dernier, le Norvégien a signé à Manchester City. Là-bas, l’attaquant de 22 ans empile les buts (33 en 33 rencontres toutes compétitions confondues). Naturellement, les plus grands clubs européens espèrent tous l’avoir, le Real Madrid le premier. Mais chez les marques de sport, on se bat également pour obtenir ses services.

Haaland donne sa priorité à Nike