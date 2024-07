L’OM va recruter un joueur «phénoménal», Mourinho valide

Arnaud De Kanel

A la recherche de deux nouveaux milieux de terrain, l’OM est en passe de recruter un nouvel élément. En effet, Pierre-Emile Hojberg va quitter Tottenham pour rejoindre le club phocéen, lui qui possède une forte expérience et qui a déjà côtoyé des grands managers comme José Mourinho. D’ailleurs, le Special One avait vanté les qualités du Danois lors de son passage chez les Spurs.

L’OM poursuit sa reconstruction. Après une huitième place décevante, les Phocéens attendent du renfort pour retrouver l’Europe dès l’été prochain. Trois nouveaux joueurs sont arrivés mais un quatrième est attendu dans les prochaines heures. Il s’agit de Pierre-Emile Hojberg, un joueur validé par Roberto De Zerbi mais également par José Mourinho.

Hojberg, un joueur phénoménal

Le futur joueur de l’OM a évolué sous les ordres du mythique entraineur portugais à Tottenham. Ce dernier n'avait pas mâché ses mots au moment d'évoquer son milieu de terrain. Et pour José Mourinho, le Danois est un joueur «phénoménal».

Mourinho sous le charme d'Hojberg

« Pierre est très intelligent, il lit très bien le jeu, il comprend très bien le jeu. Il sera entraîneur un jour, c'est sûr. C'est une plaie, il se demande toujours pourquoi on fait ceci ou cela. Sur le terrain, il lit très bien la situation et les gens qui l'entourent sont vraiment compacts et lisent le jeu. Physiquement, il est très fort et techniquement, il est bien meilleur que ce que les gens pensent. Parfois, les gens pensent que le gars qui est bon techniquement est le gars qui fait la talonnade, le gars qui fait quelque chose de merveilleux, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de certains entraîneurs d'il y a 30 ou 40 ans : la simplicité est un génie. Et ce gars est si simple dans tout ce qu'il fait avec le ballon et je pense que c'est un joueur phénoménal », avait déclaré José Mourinho. De quoi mettre l'eau à la bouche des supporters de l'OM.