Kylian Mbappé : Son mariage avec une superstar fuite dans la presse !

Clap de fin pour Erling Braut Haaland seulement un an après la prolongation de son contrat à Manchester City ? Keith Wyness n’écarte pas du tout cette option. L’ancien patron d’Aston Villa s’est confié sur l’éventuelle signature du Norvégien au Real Madrid avec Kylian Mbappé potentiellement rendu possible par un gros sacrifice.
Deux ans après la signature de Kylian Mbappé, Florentino Pérez serait susceptible de mettre la main sur un autre galactique. Et pour cause, bien qu’il ait prolongé son contrat à Manchester City cette année jusqu’en 2034, Erling Braut Haaland pourrait finalement prendre la décision de plier bagage bien avant la fin de son engagement contractuel avec le pensionnaire de Premier League.
«Erling Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison»
C’est du moins le ressenti de Keith Wyness, ex-président d’Aston Villa, qui a lâché une annonce pouvant mettre le feu aux poudres dans la presse étrangère. « Je pense qu'Erling Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison ».
«On parle beaucoup du départ possible de Vinicius Junior du Real Madrid»
Aux yeux de l’ancien patron des Villans, l’hypothétique exode saoudien de Vinicius Jr ouvrirait en grand les portes du Real Madrid à Erling Haaland. « On parle beaucoup du départ possible de Vinicius Junior du Real Madrid vers l'Arabie saoudite. Les rumeurs selon lesquelles il pourrait être transféré pour 200 millions d'euros pourraient inciter le club espagnol à faire une offre pour Haaland. ». Reste à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Haaland à présent.