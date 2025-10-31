Kylian Mbappé : Son mariage avec une superstar fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Erling Braut Haaland seulement un an après la prolongation de son contrat à Manchester City ? Keith Wyness n’écarte pas du tout cette option. L’ancien patron d’Aston Villa s’est confié sur l’éventuelle signature du Norvégien au Real Madrid avec Kylian Mbappé potentiellement rendu possible par un gros sacrifice.

Deux ans après la signature de Kylian Mbappé, Florentino Pérez serait susceptible de mettre la main sur un autre galactique. Et pour cause, bien qu’il ait prolongé son contrat à Manchester City cette année jusqu’en 2034, Erling Braut Haaland pourrait finalement prendre la décision de plier bagage bien avant la fin de son engagement contractuel avec le pensionnaire de Premier League.

«Erling Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison» C’est du moins le ressenti de Keith Wyness, ex-président d’Aston Villa, qui a lâché une annonce pouvant mettre le feu aux poudres dans la presse étrangère. « Je pense qu'Erling Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison ».