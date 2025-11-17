Kylian Mbappé : Son frère balance sur son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Interrogé sur le transfert de son petit frère, Jirès Kembo Ekoko a lâché ses vérités. D'après lui, Kylian Mbappé est très heureux d'avoir signé à la Maison-Blanche.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi.

Mbappé a signé au Real Madrid lors de l'été 2024 Lors d'un entretien accordé au Parisien, Jirès Kembo Ekoko est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A en croire son grand frère, l'actuel numéro 10 de Xabi Alonso est très heureux à la Maison-Blanche.