Kylian Mbappé : Son frère balance sur son transfert !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Interrogé sur le transfert de son petit frère, Jirès Kembo Ekoko a lâché ses vérités. D'après lui, Kylian Mbappé est très heureux d'avoir signé à la Maison-Blanche.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi.
Mbappé a signé au Real Madrid lors de l'été 2024
Lors d'un entretien accordé au Parisien, Jirès Kembo Ekoko est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A en croire son grand frère, l'actuel numéro 10 de Xabi Alonso est très heureux à la Maison-Blanche.
«Kylian est épanoui au Real Madrid»
« Ma relation avec Ethan et Kylian Mbappé ? On reste très complices, on s’appelle très souvent et j’essaie d’aller les voir comme lors du dernier Lille-PSG en Ligue 1 (1-1, le 5 octobre), où Ethan avait égalisé pour les Lillois. Je suis très fier de la carrière de mes deux frères. Kylian est épanoui au Real Madrid. Je suis impressionné par ses préparations de match, sa détermination et sa soif de vaincre après tout ce qu’il a gagné. C’est un éternel insatisfait », a confié Jirès Kembo Ekoko, jeune retraité de 37 ans. Pour rappel, Wilfrid Mbappé l'a accueilli lors de son enfance, avant de devenir son tuteur légal.