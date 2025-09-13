Kylian Mbappé - Real Madrid : Sa signature de rêve est annoncée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le Real Madrid a cherché à recruter Kylian Mbappé, dont c'était l'immense rêve. L'attaquant français a fini par débarquer l'année dernière et il a connu une adaptation difficile sous les ordres de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien estime toutefois que c'était un très bon choix.

Auteur d'une première saison intéressante, Kylian Mbappé a toutefois eu du mal à déployer son meilleur niveau et porter le Real Madrid vers les sommets. L'ancien Parisien fait preuve d'un talent indéniable et il a toujours été soutenu par Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien n'a pas changé d'avis.

Ancelotti ravi de la signature de Mbappé Illustre entraîneur, Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid après une saison où tout ne s'est pas forcément bien passé. Mais pas question de blâmer Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé avait déclaré que c'était aussi le choix du coeur de signer au Real Madrid. A-t-il eu raison de l'écouter ? Bien sûr. Je crois que la signature de Mbappé a été une très bonne chose » explique l'Italien à L'Equipe.