Transfert d’un champion du monde : Le gros coup tenté par le PSG

Véritable légende du football français, Olivier Giroud a choisi de rejoindre le LOSC cette saison. L'avant-centre a déjà inscrit deux buts et il a traversé beaucoup de clubs depuis ses débuts. Le joueur de 38 ans a récemment révélé qu'il a parfois été approché par d'autres grands clubs européens, à l'image du FC Barcelone ou encore du PSG.
De retour en Ligue 1 à 38 ans, Olivier Giroud est passé par Arsenal, Chelsea et l'AC Milan après son explosion avec Montpellier. Un parcours mémorable qui aurait pu l'amener à signer dans d'autres grands clubs européens. Il aurait même pu porter le maillot du PSG dans sa carrière.
Olivier Giroud révèle un intérêt du PSG
Illustre attaquant français, Olivier Giroud a forcément suscité de l'intérêt sur le mercato au cours de sa carrière. S'il a fait son retour en Ligue 1 cette saison à Lille, il aurait pu faire étape à Paris au lieu de partir vers Arsenal. « Quand je suis parti de Chelsea au Milan, mon agent m’avait dit qu’il y avait un intérêt du Barça. Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris, peut-être à l’époque Leonardo… » déclare-t-il dans une interview pour le Média Carré.
Olivier Giroud heureux de son parcours
En laissant son empreinte partout où il est passé, Olivier Giroud ne regrette pas d'avoir manqué ces opportunités. Le Français, qui a pris sa retraite internationale l'année dernière, n'a d'ailleurs pas terminé de briller sur les terrains de Ligue 1. « Mais je ne pouvais pas faire mieux dans les choix que j'ai faits. J’ai failli me retrouver à Dortmund à un moment donné, et au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la famille et madame, faire Arsenal - Chelsea c’était mieux que Arsenal - Dortmund, en termes de qualité de vie. Je me sens béni parce que j'ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais étant plus jeune : Arsenal, Chelsea et Milan, donc je n'ai aucun regret. Et j'y ai réussi et marqué mon empreinte » se félicite-t-il.