Transfert d’un champion du monde : Le gros coup tenté par le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable légende du football français, Olivier Giroud a choisi de rejoindre le LOSC cette saison. L'avant-centre a déjà inscrit deux buts et il a traversé beaucoup de clubs depuis ses débuts. Le joueur de 38 ans a récemment révélé qu'il a parfois été approché par d'autres grands clubs européens, à l'image du FC Barcelone ou encore du PSG.

De retour en Ligue 1 à 38 ans, Olivier Giroud est passé par Arsenal, Chelsea et l'AC Milan après son explosion avec Montpellier. Un parcours mémorable qui aurait pu l'amener à signer dans d'autres grands clubs européens. Il aurait même pu porter le maillot du PSG dans sa carrière.

Olivier Giroud révèle un intérêt du PSG Illustre attaquant français, Olivier Giroud a forcément suscité de l'intérêt sur le mercato au cours de sa carrière. S'il a fait son retour en Ligue 1 cette saison à Lille, il aurait pu faire étape à Paris au lieu de partir vers Arsenal. « Quand je suis parti de Chelsea au Milan, mon agent m’avait dit qu’il y avait un intérêt du Barça. Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris, peut-être à l’époque Leonardo… » déclare-t-il dans une interview pour le Média Carré.