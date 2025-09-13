Mercato - OM : Un retour déjà programmé pour 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après l’avoir recruté en provenance du Celtic Glasgow contre environ 30M€, Brighton a décidé de se séparer de Matt O’Riley, qui s’est engagé avec l’OM. Le milieu offensif âgé de 24 ans a été prêté sans option d’achat à Marseille et comme l’a laissé entendre Fabian Hurzeler, il devrait faire son retour chez les Seagulls la saison prochaine.

À la recherche d’un milieu offensif en urgence dans les derniers jours du mercato, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Matt O’Riley. Un profil qui ressemble un peu à celui d’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan. L’international danois (4 sélections) a eu du mal à s’imposer à Brighton, qu’il avait rejoint à l’été 2024 en provenance du Celtic Glasgow contre 30M€.

L’entraîneur de Brighton explique le départ d’O’Riley « Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur. En fin de compte, c'est toujours une décision que nous prenons ensemble, ce qui est le mieux pour le club et aussi ce qui est le mieux pour le joueur. Quand on regarde notre effectif, on a tellement de joueurs à ce poste. Nous avons (Charalampos) Kostoulas qui peut jouer à ce poste, (Brajan) Gruda, (Georginio) Rutter, donc nous avions quatre joueurs pour un seul poste. C'est quelque chose dont nous devons assumer la responsabilité, essayer de déterminer ce qui est le mieux, car si vous avez trop de joueurs pour un seul poste, vous ne pouvez pas accorder à tous les joueurs suffisamment d'attention pour les faire progresser », a déclaré Fabian Hurzeler en conférence de presse pour expliquer le départ de Matt O’Riley.